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Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

28 июня 2024, 15:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Данная мера коснется прошедших военную службу или иные виды службы, кому полагается пенсионное обеспечение. Соответствующим указом глава российского государства отменяет положение закона, по которому выплата пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу.

Примечательно, что каждый месяц военным будут выплачивать компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Российский лидер также поручил правительству в течение нескольких месяцев определить порядок реализации выплат.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО РФ: Военные ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР
28 июня 2024, 15:23

Фото: IStock/zim286

Российские военные освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — указано в сообщении.

Кроме этого, нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Российские военные освободили от боевиков ВСУ поселок Шумы Донецкой народной республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю
Минобороны: потери ВСУ за неделю доходят до 14 тысяч человек
28 июня 2024, 15:12

Фото: IStock/vicnt

Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 820 человек, сообщило Министерство обороны РФ в своем пресс-релизе.
Согласно сводкам ведомства, средства ПВО успешно выполняют боевые задачи: сбита ракета высокой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб «Hammer», 55 реактивных снарядов HIMARS и 397 беспилотных летательных аппаратов. Были уничтожены десятки единиц бронетехники, в том числе немецкий «Leopard» и американские бронетранспортеры.

Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23049 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом Минобороны сообщило в своем Телеграм-канале.

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В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ
Депутат Рады Безуглая: катастрофа с пополнением бригад ВСУ ведет к сдаче позиций
28 июня 2024, 14:43

Фото: Istockphoto /Mariia Kokorina

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ситуация с пополнением действующих бригад Вооруженных сил Украины катастрофическая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых», — сообщила политик.

Она отметила, что этот подход имел место при бывшем главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном и «закончился трагедиями». По ее словам, сейчас вместо интенсивного пополнения действующих боевых подразделений создают новые. Безуглая заявила, что создание новых бригад без достаточного количества подготовленных резервов может привести к потере позиций.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что пятеро солдат механизированной бригады ВСУ сдались в плен на Донецком направлении. По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#солдат
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Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
28 июня 2024, 14:12

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородской областью. Иных подробностей в Минобороны России не уточнили.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили над 5 российскими регионами 25 беспилотников противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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В Одессе произошел взрыв
«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв
28 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Одессе прозвучал взрыв. Об этом информирует издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Согласно информации источника, глава областной администрации Олег Кипер призвал местных жителей не покидать укрытий.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#взрыв
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На Украине сообщили об увеличении вдвое числа попыток нелегального выезда
28 июня 2024, 13:51

Фото: iStock/reflection_art

Количество попыток нелегального пересечения украинской границы в 2024 году практически удвоилось, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Представители ведомства объясняют эту тенденцию улучшением методов подделки документов.
«В сравнении с прошлым годом, почти вдвое больше граждан пытались незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы», — заявлено в сообщении.
С начала 2024 года украинские пограничники выявили более 700 поддельных документов, уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что на 6% увеличилось количество транспортных средств с поддельными документами и незарегистрированными номерами.

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#документы
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В Белоруссии прикроют границу с Украиной из-за террористов РДК*
28 июня 2024, 12:56

Фото: iStock/reflection_art

Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Отмечается, что сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Примечательно, что в Минске осведомлены о нахождении на границе страны террористов из «Русского добровольческого корпуса»*.

Согласно информации ведомства, боевики выходили к границе Белоруссии со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.

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#граница
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Группа солдат ВСУ на Донецком направлении сдалась в плен
28 июня 2024, 12:38

Фото: iStock/Sinenkiy

Пятеро солдат механизированной бригады ВСУ сдались в плен на Донецком направлении. Об этом проинформировал Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
На опубликованных кадрах можно заметить, что группа украинских солдатов ночью сдалась в плен. Военнослужащие ВСУ вышли на позиции 1-й гвардейской Славянской бригады ВС РФ.

По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. У одного из них хроническая язва, однако его все равно забрали на фронт. Они добавили, что командиры ВСУ бросили их на убой, при этом не обеспечив оружием и другими атрибутами.

Ранее сообщалось, что солдат украинской армии осознал, что воюет с братьями и сдался в плен ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ночь
#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
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Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет отправлять военных на Украину
28 июня 2024, 12:20

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях. Об этом он сообщил в эфире польского радио.
По словам главы польского Минобороны, он осведомлен, что некоторые государства хотели поехать на Украину с учебной миссией. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша подготовила более двадцати тысяч военных.

Он заключил, что подготовка продолжается на должном уровне.

Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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