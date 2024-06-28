Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Данная мера коснется прошедших военную службу или иные виды службы, кому полагается пенсионное обеспечение. Соответствующим указом глава российского государства отменяет положение закона, по которому выплата пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу.
Примечательно, что каждый месяц военным будут выплачивать компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Российский лидер также поручил правительству в течение нескольких месяцев определить порядок реализации выплат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что каждый месяц военным будут выплачивать компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Российский лидер также поручил правительству в течение нескольких месяцев определить порядок реализации выплат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова