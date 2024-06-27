В администрации г. о. Пушкинский обсудили проблемы развития здравоохранения

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов обсудил с руководителями департаментов доклад главного врача Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимира Мануйлова. Были также затронуты вопросы комплексного развития здравоохранения в округе.
Специалисты-медики отмечают положительную динамику проведения профосмотров, диспансеризации, в том числе и углубленной. Эта работа востребована у жителей. Глава округа обратился к руководителям коммерческих предприятий, чьи работники не столь охотно проходят диспансеризацию. Он подчеркнул важность заботы о здоровье персонала, тем более, что эта процедура бесплатна.
Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
Среди основных проблем в отрасли был выделен дефицит кадров. В этом направлении работа ведётся активно. Максим Красноцветов напомнил, что с этого года администрацией городского округа Пушкинский принято решение о предоставлении социальной выплаты в размере 400 тысяч рублей врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам-неврологам, фельдшерам при трудоустройстве.
Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
Также была отмечена масштабная работа по ремонту и строительству объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений в смену, взрослое инфекционное отделение, хирургический корпус, поликлиника №9 в Ивантеевке и взрослая поликлиника в Пушкино. Отдельно обратили внимание на закупку современного оборудования, которое позволяет проводить более качественные исследования.
Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
В поликлинике №9 в Ивантеевке и в поликлинике №1 в Пушкино по программе «Здравоохранение Подмосковья» вместе с ремонтом предстоит перепланировка. Из регионального бюджета на ремонт флагманских поликлиник округа выделено более 1,5 миллиардов рублей.
В заключение Максим Красноцветов поблагодарил всех сотрудников здравоохранения Пушкинского городского округа за труд и заботу о его жителях.
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Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
Среди основных проблем в отрасли был выделен дефицит кадров. В этом направлении работа ведётся активно. Максим Красноцветов напомнил, что с этого года администрацией городского округа Пушкинский принято решение о предоставлении социальной выплаты в размере 400 тысяч рублей врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам-неврологам, фельдшерам при трудоустройстве.
Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
Также была отмечена масштабная работа по ремонту и строительству объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений в смену, взрослое инфекционное отделение, хирургический корпус, поликлиника №9 в Ивантеевке и взрослая поликлиника в Пушкино. Отдельно обратили внимание на закупку современного оборудования, которое позволяет проводить более качественные исследования.
Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский
В поликлинике №9 в Ивантеевке и в поликлинике №1 в Пушкино по программе «Здравоохранение Подмосковья» вместе с ремонтом предстоит перепланировка. Из регионального бюджета на ремонт флагманских поликлиник округа выделено более 1,5 миллиардов рублей.
В заключение Максим Красноцветов поблагодарил всех сотрудников здравоохранения Пушкинского городского округа за труд и заботу о его жителях.
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Александр Бойцов