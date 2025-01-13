ЛДПР предложит обязать компании использовать в рекламе образ многодетных семей

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Партия ЛДПР 13 января внесет на рассмотрение законопроект, по которому компании будут обязаны использовать образ многодетных семей в своей рекламе. Об этом пишут РИА Новости.
«Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 13 января на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому рекламодатели при размещении рекламы на телеканале, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми», — пишут в издании.
В законопроекте указывается, что такое обязательство будет касаться тех рекламодателей, которые размещают рекламу с целью формировать позитивный образ многодетной семьи. В пояснительной записке к предложению отмечено, в России семьи с тремя и более детьми должны стать нормой. По мнению депутатов партии, такое нововведение поспособствует увеличению рождаемости в стране.
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