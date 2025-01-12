В Росстате сравнили зарплату мужчин и женщин

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Средняя начисленная зарплата у женщин в России в 2023 году составила 61,1 тысячи рублей, а у мужчин – 87,7 тысячи. Такие показатели представлены в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024».
Отмечается, что наибольший разрыв в доходах обнаружен в сфере информации и связи. В этой области зарплата женщин составляет 110 тысяч рублей, а у мужчин – 169 тысяч.
Также разрыв зафиксирован в ряде категорий персонала. Так, зарплата женщин-руководителей составляет 110,6 тысячи рублей, а мужчин – 159,3 тысячи.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 66% россиян хотят прибавку к зарплате в первой половине 2025 года.
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Также разрыв зафиксирован в ряде категорий персонала. Так, зарплата женщин-руководителей составляет 110,6 тысячи рублей, а мужчин – 159,3 тысячи.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 66% россиян хотят прибавку к зарплате в первой половине 2025 года.
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Анастасия Чинкова