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ЛДПР выступила за ужесточение экзаменов на знание русского языка для мигрантов

06 июня 2024, 19:38
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ужесточить правила сдачи экзаменов на знание русского языка для мигрантов.
В частности, они предложили запретить проведение таких экзаменов в частных вузах, предоставив такое право только государственным образовательным организациям.

«Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущенных людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам», – прокомментировал в беседе с Газета.ру председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.



Ранее министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию.

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