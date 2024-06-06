ЛДПР выступила за ужесточение экзаменов на знание русского языка для мигрантов

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ужесточить правила сдачи экзаменов на знание русского языка для мигрантов.
В частности, они предложили запретить проведение таких экзаменов в частных вузах, предоставив такое право только государственным образовательным организациям.
Ранее министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию.
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«Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущенных людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам», – прокомментировал в беседе с Газета.ру председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию.
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Мелисса Тимофеева