В Подмосковье предложили открыть онлайн-школу русского языка для мигрантов

Подать заявку на социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Специалисты, которые работают в нашем регионе и соответствуют критериям программы, получили возможность стать её участниками онлайн. Подать заявление и все необходимые документы можно на региональном портале госуслуг. Ответ будет направлен в личный кабинет», – пояснила руководитель ведомства Надежда Куртяник.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году. Правительство региона предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Участник выплачивает только проценты.Оформить в Московской области льготный кредит на жильё могут медики, педагоги, тренеры, молодые учёные и уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса.Читайте также: