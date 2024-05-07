В Подмосковье предложили открыть онлайн-школу русского языка для мигрантов

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Интернет-школу для семей трудовых мигрантов предложила открыть в Московской области уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба аппарата регионального омбудсмена.
«Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области предлагается вместе с областным министерством образования рассмотреть возможность распространения в Подмосковье опыта Республики Коми по созданию интернет-школы «Говорим по-русски всей семьей», рассчитанной на детей и семьи мигрантов», — говорится в сообщении.Кроме того, Ирина Фаевская предложила создать специальное мобильное приложение «Школа мигранта», где содержалась бы полная информация о миграционном законодательстве России, а также можно было бы проверить свои знания по русскому языку, истории и культуре России. Отмечается, что такие приложения уже есть в Ленинградской области и Татарстане.
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