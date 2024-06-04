В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

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Министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию.
В Telegram-канале Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщается, что во вторник состоялось специальное заседание Совета на тему «Защита прав граждан России в рамках миграционной политики».
На этом заседании выступил министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин. Он также высказал предложение запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию (поскольку они приезжают сюда работать) и произвести проверку всех лиц, получивших российское гражданство с определенных территорий за последние 7-10 лет (в любом случае, мы придем к этому).
Калугин, комментируя свою позицию в интервью РИА Новости, подчеркнул, что россияне, уезжая на работу по вахтовому методу в другой регион, не берут с собой своих семей.
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На этом заседании выступил министр внутренних дел Калужской области Олег Калугин. Он также высказал предложение запретить трудовым мигрантам привозить своих родственников в Россию (поскольку они приезжают сюда работать) и произвести проверку всех лиц, получивших российское гражданство с определенных территорий за последние 7-10 лет (в любом случае, мы придем к этому).
Калугин, комментируя свою позицию в интервью РИА Новости, подчеркнул, что россияне, уезжая на работу по вахтовому методу в другой регион, не берут с собой своих семей.
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Артем Кузьмин