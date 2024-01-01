Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в Президенты РФ

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 января подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в Президенты РФ.
1 января 2024 года, в 10 часов утра лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации.
Стоит отметить, что Леонида Слуцкийа выдвинули кандидатом на пост главы государства 19 декабря на федеральном съезде ЛДПР и он был единственным кандидатом, указанным в бюллетене.
Кроме этого, с момента подачи заявления у ЦИК России есть 10 дней на принятие соответствующего решения.
Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.
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«Сегодня в ЦИК приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию Слуцкого кандидатом в президенты», — сообщил член ЦИК Антон Лопатин.
Кроме этого, с момента подачи заявления у ЦИК России есть 10 дней на принятие соответствующего решения.
Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.
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Мира Полтева