«Победой русского оружия»: В ЛДПР рассказали, как завершится СВО

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В 2024 году конфликт на Украине завершится победой России, уверенность в этом выразил кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его цитирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны. Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Слуцкий.
С такой речью лидер ЛДПР выступил в Луганске во время встречи с военнослужащими, которые участвовали в освобождении Авдеевки.
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