Le Figaro: Дуров собирался провести в Париже как минимум один день

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Генеральный директор и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров целенаправленно летел в Париж. У него во французской столице был запланирован ужин.
Об этом пишет газета Le Figaro. В публикации указано, что Дуров прилетел из столицы Азербайджана Баку на частном самолёте и собирался провести в Париже как минимум один вечер из-за запланированного ужина.
При этом, по сообщению французского телеканала TF1, российский программист и предприниматель был персоной нон грата во Франции, из-за чего избегал поездок в эту европейскую страну. Он вообще редко приезжал в Европу, предпочитая путешествовать по странам бывшего СССР, посещая Южную Америку или Объединённые Арабские Эмираты. Кстати, имея, в числе прочих, и гражданство ОАЭ.
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