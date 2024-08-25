Захарова: МИД РФ направил Франции ноту с требованием доступа к Павлу Дурову

Фото: пресс-служба МИД РФ
Российское министерство иностранных дел направило ноту с требованием доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Однако Париж рассматривает его французское гражданство в качестве основного.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее российский дипломат заверила, что посольство РФ в Париже, как и положено в подобных случаях, предпринимает все необходимые шаги в отношении защиты прав гражданина России. Сложность в том, что у Дурова, помимо российского, есть также гражданство Сент-Китса и Невиса, Объединённых Арабских Эмиратов и Франции. Именно французское гражданство Дурова Париж в данном случае предпочитает считать основным, пояснила спикер МИД РФ.
Российский предприниматель и программист, генеральный директор и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже накануне, 24 августа. По сообщениям французских СМИ, в стране он был объявлен в розыск за преступления, срок заключения за совершение которых может составить до 20 лет.
Читайте также:
Отец Павла Дурова прокомментировал арест сына
Telegram под ударом: Запад хочет получить данные по спецоперации
Захарова напомнила требования к РФ западных НПО «не создавать препоны» Telegram
Александр Бойцов