Дуров знал о возможном задержании французскими властями

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Основатель Telegram Павел Дуров прилетел на частном самолете в Париж, зная, что его могут задержать во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В настоящее время Дуров находится под стражей и должен быть доставлен в суд.
В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.
Как подчеркивается, основатель Telegram включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц, сотрудники правоохранительных органов, допросившие его, выдали ордер на обыск по результатам предварительного расследования.
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В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.
Как подчеркивается, основатель Telegram включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц, сотрудники правоохранительных органов, допросившие его, выдали ордер на обыск по результатам предварительного расследования.
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Александр Климов