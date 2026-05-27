Лебедев выплатил Мизулиной 300 тыс. рублей по иску о защите чести и достоинства

27 мая 2026, 23:45

Артемий Лебедев (Фото: Telegram @temalebedev)

Дизайнер Артемий Лебедев перечислил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной компенсацию в размере 300 тысяч рублей на основании судебного решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом общественный деятель сообщила в своем Телеграм-канале.