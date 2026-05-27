Лебедев выплатил Мизулиной 300 тыс. рублей по иску о защите чести и достоинства
Дизайнер Артемий Лебедев перечислил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной компенсацию в размере 300 тысяч рублей на основании судебного решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом общественный деятель сообщила в своем Телеграм-канале.
Как утверждает Мизулина, все вырученные средства она направит на помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Лебедев пока никак не комментировал решение суда.
Конфликт возник в августе 2024 года, когда в интервью блогеру Юрию Дудю* дизайнер критически высказался о деятельности главы Лиги безопасного интернета. Мизулина подала иск, указав на ущерб своему общественному положению и нравственные страдания. Позже исковые требования расширили из-за других высказываний Лебедева.
