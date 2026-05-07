Мизулина вновь допустила возвращение TikTok в Россию

Глава ЛБИ Мизулина: TikTok может вернуться в нашу страну

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что её организация не участвует в решениях о блокировке социальных сетей. По её словам, TikTok покинул российский рынок добровольно, однако существует высокая вероятность его скорого возвращения.





В январе прошлого года она отмечала, что платформу недооценивают как инструмент формирования смыслов. Она добавила, что TikTok остаётся важной площадкой для работы с молодёжью и русскоязычной аудиторией по всему миру.



В Роскомнадзоре, в свою очередь, подчеркнули, что российская сторона не ограничивала доступ к TikTok для пользователей и не вносила изменений в его работу. Сервис приостановил деятельность в России весной 2022 года после принятия закона о фейках.



