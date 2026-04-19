SHAMAN и Екатерина Мизулина привели охрану на концерт Татьяны Булановой
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его супруга Екатерина Мизулина, которая возглавляет Лигу безопасного интернета, посетили концерт Татьяны Булановой в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщает НВСПОСТ.
Мероприятие посвятили юбилею творческой карьеры Булановой. В ходе вечера Ярослав не упустил возможности развеселить свою спутницу. Он спародировал популярный в интернете танец артистов подтанцовки своей коллеги.
Пародия добавила веселья в атмосферу концерта. Дронов и Мизулина находились в зрительном зале вместе с другими гостями. Однако пара взяла с собой охрану — сотрудники службы безопасности сопровождали звёзд на протяжении всего мероприятия.
