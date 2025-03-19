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«Леденящие душу слухи»: Михалков прокомментировал слухи о своей госпитализации

Михалков опроверг слухи о своей госпитализации
Никита Михалков (Фото: Telegram @nikitabsg)

Никита Михалков (Фото: Telegram @nikitabsg)

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что информация о его госпитализации является ложной.
Утром 19 марта в СМИ появились сообщения о том, что Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем.

«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал», — сообщил Михалков Агентству городских новостей «Москва».

Он уточнил для тех, кто за него действительно переживает, что он не находится в больнице и совсем недавно вернулся из Воронежа, где был на гастролях.

Кроме того, Михалков отметил, что уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.

«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья», — сказал Михалков.

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Павлов день 20 марта: как привлечь благополучие и не провести жизнь в нищете, народные приметы
19 марта 2025, 10:29

Фото: iStock/Carlos Rodriguez

В народном календаре 20 марта отмечается Павлов или Павел Капельник. Это наименование возникло из-за того, что в этот день весна полностью вступала в свои права.
Православные христиане сегодня чтят память святых сразу двух святых — преподобного Павла Препростого и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Преподобный Павел Препростый, живший в IV веке, получил своё прозвище за свою искренность и доброту. Он был женат, но, узнав о неверности своей супруги, оставил её и ушёл в пустыню, где встретился с преподобным Антонием Великим. Павлу было уже шестьдесят лет, и святой Антоний сначала не хотел принимать его, но Павел был твёрд в своём решении остаться.

Антоний испытывал его веру и смирение, заставляя его работать, поститься, не спать по ночам, петь псалмы и кланяться земле. Наконец, Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье. За долгие годы подвижничества Господь даровал Павлу дар предвидения и способность изгонять бесов. Антоний привёл к Павлу юношу, одержимого бесами, и сказал: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».

Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был избран на патриаршую кафедру после смерти патриарха Александра в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь. Большинство православных членов собора поддержало его избрание, несмотря на противодействие ариан. Император Констанций, арианин, изгнал Павла из столицы, назначив вместо него арианина Евсевия Никомидийского.

Павел нашел убежище в Риме вместе с другими изгнанными епископами. После смерти Евсевия святитель Павел вернулся в Константинополь, но Констанций снова изгнал его. Новый император Констант вернул Павла на патриарший престол, но вскоре сам был убит во время дворцового переворота. А Павел снова был сослан в Армению, где принял мученическую смерть в 350 году от рук ариан. Когда патриарх совершал Божественную литургию в храме Кукуза, ариане ворвались и задушили святого его святительским омофором.

В 381 году святой Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь, а в 1326 году мощи исповедника из Кукуза были перенесены в Венецию.

Приметы дня


Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

  • Небо окрасилось в ярко-синий цвет — это предвестник скорого наступления тепла.
  • Теплый вечер и звонкая капель сулят жаркое лето.
  • Холодно и с крыш не капает — лето будет с грозами.
  • Если к 20 марта вернулись все перелётные птицы, то уродится много хлеба.

Что можно делать 20 марта


Фото: iStock/Ojimorena

20 марта принято обращаться к иконе Божией Матери «Споручница грешных» с молитвой об избавлении от искушения совершить грех или совершить поступок, который может быть осуждён.

В день Павла Капельника рекомендуется провести генеральную уборку в доме. Хозяйки избавлялись от всего лишнего, накопленного за зиму, выбрасывая или отдавая нуждающимся старые вещи.

Чтобы в доме царило благополучие, необходимо позаботиться о пернатых гостях, которые вернулись с зимовки. Для этого можно оставить крошки хлеба и зерно во дворе, на улице или же положить их в специальные кормушки для птиц.

Что нельзя делать в этот день


  1. Не стоит 20 марта бездельничать, чтобы потом не оказаться в нищете.
  2. Женщинам, занимающимся домашним хозяйством, не рекомендуется заниматься пересадкой цветов и другими видами работ в саду. Существует вероятность, что растения не смогут адаптироваться к новым условиям.
  3. Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.
  4. В день Павла Капельника было запрещено предаваться мрачным мыслям, чтобы не навлечь на себя ещё больше несчастий.
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В «ВКонтакте» произошел крупный сбой
19 марта 2025, 08:03

Фото: iStock/Anastasia_Prish

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован серьезный сбой, о котором сообщают пользователи через сервисы Downdetector и «Сбой.рф».
По данным Downdetector, проблемы затронули не только саму платформу «ВКонтакте», но и ее сопутствующие сервисы, такие как «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Музыка». Большинство пользователей сообщают о сбоях в работе сайта (80%) и мобильного приложения (10%).

Чаще всего на проблемы с доступом жалуются жители крупных городов: 26% обращений поступило из Москвы, 12% — из Новосибирской области и 12% — из Санкт-Петербурга.

Отметим, что аналогичный сбой в работе социальной сети произошел в начале марта, когда пользователи также сталкивались с трудностями при загрузке сайта и приложений, а также при воспроизведении видео.

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В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым
19 марта 2025, 07:43

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников будет судим в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима Великобритании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Прокуратура утверждает, что Овсянников, его жена Екатерина и брат Алексей нарушили действующие ограничения, приобретя автомобиль Mercedes-Benz и оплатив обучение своих детей в частной школе. Несмотря на то, что санкции Европейского Союза и США против Овсянникова были отменены в 2022 году Европейским судом из-за недостатка доказательств, британские санкции оставались в силе.

Согласно обвинению, Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета. На этот счет его жена перевела £76 тысяч вскоре после их прибытия в Великобританию. После заморозки счета брат экс-губернатора приобрел автомобиль за £54 тысяч, который, по мнению прокуратуры, использовал сам Овсянников.

Все обвиняемые отрицают свою вину, утверждая, что не знали о введенных против них санкциях и не осознавали, что им запрещено получать финансовую помощь.

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «лотереи» и перевода денег
Мошенники стали предлагать гражданам перевести деньги якобы победителям лотерей
19 марта 2025, 05:04

Фото: iStock/Velishchuk

Мошенники начали использовать новую схему, в которой россиянам предлагается за вознаграждение или процент от «выигрыша» в якобы лотерее переводить деньги «победителям». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.
Преступники предлагают гражданам за вознаграждение переводить средства «победителям» или обналичивать деньги. На деле такие действия помогают злоумышленникам легализовать незаконно полученные финансы.

«Дропперам (т.е. подставным лицам, которые участвуют в преступных схемах) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — уточняется в отчёте Центра.
Таким образом аферисты также могут незаметно заниматься передвижением денежных средств, похищенных у других людей. Жертвам обещают процент за помощь, однако никакой лотереи не существует — люди переводят собственные средства на счета мошенников, теряя их безвозвратно.

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В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска для бросивших курить
Аналитик Орлов: некурящим работникам следует ввести дополнительную неделю отпуска
19 марта 2025, 04:00

Фото: iStock/MarcBruxelle

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю отпуска для сотрудников, отказавшихся от курения. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное министру труда РФ Антону Котякову.
В документе отмечается, что, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, курение сотрудников наносит ущерб российским компаниям в размере 443 миллиардов рублей ежегодно. Основные причины — снижение производительности из-за перекуров и расходы на лечение заболеваний, связанных с табакокурением.

Кроме того, ранняя смертность и хронические болезни от сигарет сокращают ВВП страны на 4%.

Орлов подчеркнул необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс, чтобы мотивировать работников отказаться от вредной привычки.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — говорится в обращении.
18 марта сообщалось, что клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.

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