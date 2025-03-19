«Леденящие душу слухи»: Михалков прокомментировал слухи о своей госпитализации

Никита Михалков (Фото: Telegram @nikitabsg)
Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что информация о его госпитализации является ложной.
Утром 19 марта в СМИ появились сообщения о том, что Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем.
Он уточнил для тех, кто за него действительно переживает, что он не находится в больнице и совсем недавно вернулся из Воронежа, где был на гастролях.
Кроме того, Михалков отметил, что уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.
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«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал», — сообщил Михалков Агентству городских новостей «Москва».
Он уточнил для тех, кто за него действительно переживает, что он не находится в больнице и совсем недавно вернулся из Воронежа, где был на гастролях.
Кроме того, Михалков отметил, что уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.
«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья», — сказал Михалков.
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Элина Позднякова