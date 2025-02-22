В Госдуме заявили о помощи Никиты Михалкова пожилым артистам

Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков активно заботится о пожилых деятелях искусства, оказывая им финансовую поддержку при жизни и участвуя в установке памятников после их кончины. Об этом сообщил депутат Госдумы, кинорежиссёр Николай Бурляев.