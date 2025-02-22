В Госдуме заявили о помощи Никиты Михалкова пожилым артистам

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков активно заботится о пожилых деятелях искусства, оказывая им финансовую поддержку при жизни и участвуя в установке памятников после их кончины. Об этом сообщил депутат Госдумы, кинорежиссёр Николай Бурляев.
«Никита Сергеевич уже давно заботится, с тех пор как стал председателем Союза. Он организовал фонд, нашёл спонсора. И они помогают очень многим актёрам, режиссёрам и сценаристам, которые оказались у черты бедности или за нею. Заботится и медицински, и выдает пособия, и хоронит, и ставит памятники. Но его усилий мало», – подчеркнул парламентарий.Бурляев добавил, что власти нескольких российских городов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, предпринимают меры для решения ситуации и поддержки артистов.
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