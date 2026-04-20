«Ледниковый период»: Климатолог назвал риски глобального потепления

20 апреля 2026, 17:20

Климатолог Карнаухов: Глобальное потепление может обернуться ледниковым периодом

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов не исключил, что «глобальное похолодание» в России заставит переселять северные города — Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и даже Москву.





Он пояснил, что тёплую погоду в Европе определяют североатлантические течения. В случае «глобального потепления» теплоперенос может перестать работать, тогда в странах Европы и в европейской части России может опуститься на 20–25 градусов. Эксперт добавил, что после двух жарких лет у нас холодные зима и весна, а апрель и май больше похожи на зимние месяцы, а осенью тепло держится до ноября.





«Это подтверждает мою концепцию, мою теорию о том, что глобальное потепление может закончиться серьёзным ледниковым периодом. Это очень серьёзная проблема не только для Европы, но и для России: европейская часть тоже пострадает», — отметил Карнаухов в разговоре с Life.ru.