Синоптик Ильин предупредил о холоде и мокром снеге в Москве на текущей неделе

20 апреля 2026, 15:29

В столичном регионе на текущей неделе установится прохладная погода, а также выпадет мокрый снег. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, в ночь на вторник в Москве ожидается от -1 до +1 °С. Днем потеплеет до +7…+9 °С. В среду в столичном регионе ночью ожидается от -2 до +3 °С и снег.





«Лежать он не будет. Все будет таять, так как днем положительные температуры, а земля уже прогрета. Поэтому снежного покрова не образуется. Есть вероятность, что к середине третьей декады апреля пройдут достаточно сильные дожди, а при них ожидать жаркой погоды не приходится», — отметил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Норма среднесуточной температуры на сегодняшнее число составляет 8 градусов, на последние числа апреля — 10 °С. Но даже этих значений в ближайшие дни достигнуто не будет», — уточнила синоптик.