Ледовое гала-шоу Ильи Авербуха прошло в Ленинском округе

Фото: Полина Абраменко
Ледовое гала-шоу «Чемпионы» состоялось в Ленинском округе Подмосковья в минувший понедельник, 6 января. Мероприятие продюсировал чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. В начале к зрителям обратился глава округа Станислав Каторов.
«Мне очень приятно здесь находиться и иметь возможность каждому из вас передать этот подарок от нашего губернатора. Я уверен, что ребята из команды Ильи Авербуха покажут вам выступления, которые точно понравятся всем здесь присутствующим», — сказал чиновник.
Гости насладились волшебной атмосферой события, которую им даровали знаменитости. Присутствующие увидели все тонкости головокружительных танцев на льду.
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Никита Кротов