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Где в Балашихе покататься на коньках: адреса, цены и бесплатные катки

Фото: istockphoto / Deklofenak

Фото: istockphoto / Deklofenak

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Новогодние праздники все еще в разгаре, и это идеальный момент, чтобы провести время на катке с близкими, друзьями или любимым человеком. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Балашиха могут провести время, катаясь на коньках.

Топ-3 платных катков в Балашихе


Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska
1. Ледовый дворец Арена Балашиха имени Ю.Е. Ляпкина. Крытый каток включает в себя 2 ледовые арены: основная и тренировочная 1800 кв.м каждая. В ледовом дворце имеются комфортные раздевалки, прокат, заточка коньков и камера хранения. Ледовый Дворец расположен по адресу: Московская область, Балашиха, Парковая улица, 2. Еженедельные тематические катания с развлекательными программами проходят каждую субботу. Стоимость катания (1 сеанс — 1 час) — 200 рублей, прокат коньков — 150 рублей сеанс.



2. Ледовая Арена «Пехорка» расположена по адресу: Московская область, Балашиха, Парковая улица, 2А. Размер ледового поля 58 на 26 метров. Кроме спортивных секций на льду, на Арене круглогодично проводятся массовые катания. На арене есть все для всё, что необходимо для идеального катания. Для новичков, которые впервые выходят на лёд, предусмотрены «помощники фигуриста». Узнать расписание и приобрести билет можно на официальном сайте. Разовое посещение ледовой площадки обойдется в 300 рублей.

3. Ледовая Арена «Орион-Технопул». Здесь проводятся различные мероприятия — от занятий фигурным катанием и хоккеем до соревнований различного уровня, ледовых шоу и представлений. По субботам с 20:30 до 23:00 на люду арены проходят дискотеки, стоимость — 400 рублей. Кроме того, есть сеансы обычного катания, цена за 1 час для взрослого человека 300 рублей. Арена ждет гостей по адресу: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская 1А.

Фото: istockphoto / SeventyFour

4. Открытый каток на стадионе Криогенмаш имеет площадь люда более 5000 кв.м. На стадионе имеется отапливаемая раздевалка, заточка коньков и музыка. Лед на катке регулярно обновляется, а при необходимости осуществляется его очистка с помощью специализированной техники. Каток открыт для посетителей с 10:00 - 22:00, цена билета для взрослого - 250 рублей, для детей с 7 до 14 - 150 рублей. Стадион находится по адресу: г. Балашиха, ул. Пушкинская, 18.

5. Каток на стадионе «Строитель». Лед залит на базе спортшколы «Орион». На катке предусмотрен стандартный набор удобств: теплая раздевалка, буфет с чаем, аренда и заточка спортивной обуви. Для детей доступна аренда опоры для катания. Стоимость аренды пары коньков составляет 150 рублей за час. Выход на лед обойдется в 50 рублей в час для взрослых и 30 рублей в час для детей. Адрес: Саввинская ул., 2В, микрорайон Саввино, Балашиха.

Бесплатные ледовые площадки в Балашихе


Фото: istockphoto / Platforma
Заливка льда на бесплатных площадках обычно начинается, когда температура воздуха стабильно опускается ниже нуля градусов. Это позволяет получить качественный лед и продлить его срок службы. На территории городского округа Балашиха в зимний сезон планируется работа 17 площадок на дворовой территории по адресам:

  • Мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 38;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 7;
  • Новый Свет, ул. Солнечная, д. 12;
  • Мкр. Гагарина, д. 13;
  • Ул. Зеленая, д. 10;
  • Ул. Первомайская, д. 19;
  • Ул. Твардовского, д. 13 ЖКХ;
  • Спасский бульвар, д.4;
  • Павлино, между д.20, д.21;
  • Мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д. 7 к.1,2,3,4,5;
  • Ул. Советская, д. 2;
  • Мкр. Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д.4;
  • Ул. Струве, д. 9;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 23;
  • Ул. Ситникова, д. 6.
Время работы дворовых катков будет определяться погодными условиями.

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Названы самые посещаемые катки с искусственным покрытием за декабрь

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Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие
Патриарх Кирилл: Чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать на любовь Господа
06 января 2025, 14:35

Патриарх Кирилл (Фото: kremlin.ru)

Чтобы попасть в Царство Божие, людям следует отвечать взаимностью на любовь Бога. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.
«А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро...», — говорится в тексте послания.

Патриарх напомнил, что любой человек волен принять или отвергнуть Бога. По его словам, творя зло, можно начать испытывать «уже здесь, на Земле, адские муки».

Напомним, 7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. По преданию, в этот день родился Спаситель мира — Иисус Христос.

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#традиции
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#патриарх кирилл
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В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст
Депутат Бессараб: вернуть прежний пенсионный возраст в РФ пока невозможно
06 января 2025, 14:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает ТАСС.
По ее словам, пока для этого нет объективных предпосылок. Парламентарий пояснила, что пока еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, согласно которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

Переход на более поздний выход на пенсию обоснован ростом продолжительности жизни человека, добавила Бессараб. По ее словам, это касается не только РФ, но и всех развитых государств.

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#законы
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«Диалог с мертвыми»: Фольклорист рассказал про традиции Рождества
Фольклорист Петров: на Рождество можно гадать и петь колядки
06 января 2025, 13:02

Фото: iStock/Zeffss1

7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. Однако, согласно преданию, гуляния начинаются в ночь с 6 на 7.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал про таинство Рождества.

«Святки и Рождество — это особый праздник, когда приоткрываются границы этого мира и какого-то иного, где человек может получить какое-то предсказание на будущее», — объяснил эксперт.

По его словам, в ночь на Рождество люди поют песни-колядки и гадают, что позволяет как бы создавать диалог с ушедшими предками.

«Люди идут с кутьей, поют колядку, а хозяева дома должны одарить колядующих каким-то подарком: конфетами, деньгами и так далее», — сообщил фольклорист.

Он добавил, что рождественские традиции сохранились в некоторых регионах России — особенно в деревнях, где люди наряжаются в различные костюмы и в ночь с 6 на 7 января гуляют по улицам.

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Гадания на Рождество 2025: как узнать свою судьбу и имя суженого, чего делать нельзя
06 января 2025, 12:30

Фото: iStock/undefined undefined

Рождество — это не только время чудес и семейных встреч, но и период, когда многие обращаются к гаданиям, чтобы заглянуть в будущее. В 2025 году традиции гаданий сохранят свою актуальность, и мы расскажем вам о самых популярных способах узнать свою судьбу в рождественскую ночь.

Почему Гадания на Рождество?


Рождественская ночь считается волшебным временем, когда граница между мирами становится тонкой, а информация о будущем становится доступной. Гадания помогают не только узнать о предстоящих событиях, но и разобраться в своих желаниях и страхах. Многие верят, что именно в этот период можно получить подсказки от высших сил.

Рождественский Сочельник 2025: дата, история, традиции, пост и чего делать категорически нельзя
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Гадания на Суженого в Рождество-2025


Одним из самых популярных видов гаданий в рождественскую ночь является гадание на суженого. В традициях Руси девушек всегда волновали вопросы о будущем замужестве, ведь брак считался важнейшим событием в жизни. Поэтому многие стремились узнать, каким будет их будущий муж и как сложится их совместная жизнь.

Одним из простейших способов узнать имя суженого было гадание на имя. Для этого девушки выходили на улицу и спрашивали первого встречного мужчину, как его зовут. По поверьям, имя этого человека должно было совпадать с именем будущего мужа участницы ритуала. Другой легкий способ — гадание на башмаке. Для него нужно было снять один ботинок и бросить его через плечо. Направление, в котором указывал носок, предсказывало, откуда придет жених.

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Рождественский пост в 2024-2025 году: когда начинается, суть, что можно и нельзя есть

Сложнее и более рискованным считалось гадание с зеркалами. Этот ритуал проводился в темном, пустом помещении, чаще всего в бане. Гадающие устанавливали два зеркала напротив друг друга, создавая «коридор», а между ними ставили зажженную свечу. Затем произносили фразу: «Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать» и начинали всматриваться в отражения. Считалось, что таким образом можно увидеть образ своего будущего мужа. Однако долго смотреть на отражение было нельзя, чтобы не привлечь беду. Поэтому, как только появлялся силуэт, произносили «Чур меня» и трижды крестились, отгоняя злых духов.

Фото: iStock/banjongseal324

Гадания на Будущее в Рождество-2025


В Рождество гадали не только на любовь — многие стремились узнать, каким будет грядущий год и насколько он будет удачным и плодородным. В полночь гадающие отправлялись на перекресток и прислушивались к звукам вокруг. Если издалека доносились радостные разговоры, смех или песни, это предвещало, что следующие 12 месяцев будут наполнены счастьем и весельем. Напротив, если слышались плач и ссоры, это сулило беды и конфликты. Тишина же означала, что год пройдет без значительных потрясений.


Гадание на картах


Карты Таро или обычные игральные карты — один из самых распространённых способов гадания. В рождественскую ночь можно провести сеанс с друзьями или в одиночку. Просто задайте вопрос и вытяните несколько карт. Каждая карта имеет своё значение, которое поможет вам понять, что вас ждёт в будущем.

Гадание на воске


Этот метод требует немного больше подготовки. Вам понадобится свеча и ёмкость с холодной водой. Зажгите свечу и дайте воску капать в воду. Получившиеся фигуры могут рассказать о ваших грёзах и предстоящих событиях.


Сновидения


Рождественская ночь — время, когда сны могут быть особенно пророческими. Перед сном задайте себе вопрос, на который хотите получить ответ, и запишите свои сны утром. Возможно, они дадут вам важные подсказки о будущем.

Фото: iStock/La Su

Гадание на яблоках


Это простое, но интересное гадание требует лишь яблока и ножа. Нарежьте яблоко на две половинки и посмотрите на семена: если они расположены в форме звезды, это хороший знак. Если нет — стоит обратить внимание на предостережения.


Как Подготовиться к Гаданию?


1. Создайте атмосферу: Зажгите свечи, включите тихую музыку и создайте уютное пространство.

2. Сосредоточьтесь: Перед началом гадания постарайтесь очистить разум от лишних мыслей и сосредоточиться на своём вопросе.

3. Запишите результаты: Ведите дневник гаданий, чтобы отслеживать, сбываются ли ваши прогнозы.

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Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»
The Times: папа Римский Франциск раскритиковал монахинь за «уксусные лица»
06 января 2025, 11:21

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Папа Римский Франциск призвал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы придерживаться дружелюбного образа жизни. Об этом информирует Sunday Times.
По словам понтифика, иногда он встречал монахинь «с уксусным лицом», что не выглядит дружелюбно. Папа Римский пояснил, что суровые лица не помогают привлечь людей, а лишь отталкивают их от веры.

Глава католической церкви призвал представительниц религиозной общины также воздержаться от сплетен. Он отметил, что «сплетни убивают и отравляют».

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Таролог предсказал, каким знакам зодиака повезет в деньгах в 2025 году
06 января 2025, 10:53

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Новый год — новые предсказания.
Таролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» составил денежный гороскоп для всех знаков зодиака. Интересно: кому повезет?

Овнов ждёт финансово хороший год, особенно если они научатся сдерживать свои импульсивность и упрямство, будут проявлять больше змеиной мудрости и изворотливости.
Главное, на что стоит сделать упор, если они хотят увеличить своё финансовое состояние — сконцентрироваться на личной активности в работе. Вот тут их упорство (не путать с упрямством) пойдёт им на пользу. И помните, Овны, — вам легче даются быстрые, а не долгосрочные проекты.

Тельцов ждёт финансово стабильный год, правда, без особых перспектив к резкому обогащению. Залог их успеха в этом году: действовать по правилам и с максимально холодной головой. Эмоции вашим финансам в 2025 году — только помеха.

Близнецы будут ощущать, что деньги в этом году даются им тяжелее, чем обычно. Но большинству представителей знака это пойдёт на пользу. Ощущая тяжесть финансовой сферы, они начнут искать иные подходы к заработку. И высока вероятность, что многие из них эти подходы найдут, что приведёт к прорыву как в финансах, так и в карьере.

Финансовый успех Раков в 2025 году лежит через семью и короткие поездки. Одни представители знака будут черпать силы в домашней обстановке, другие могут влиться в семейный бизнес. И помните, что дома сидеть вам не рекомендуется — соглашайтесь на любые рабочие поездки. Если работаете онлайн, то старайтесь почаще выбираться для работы в кафе, коворкинги и тому подобные места.

У Львов финансовая сфера будет развиваться классическим образом — чем больше карьерных успехов, тем лучше становится финансовое состояние. Правда, у Львов в этом году повышена склонность к быстрому растрачиванию, потому им рекомендуется заняться самообразованием в области управления финансами.

Девам точно не стоит опасаться разорения в 2025 году. И даже некоторые козни со стороны коллег не ударят по их финансовому состоянию. Но так как Девы склонны много экономить, стоит помнить, что лучше немного переплатить за качественную вещь, чем купить подешевле, но ширпотреб. Понимание этого позволит расширить свой денежный канал.

Многих Весов 2025 год заставит задуматься о дальнейшем профессиональном развитии. Многие представители знака достигнут пределов своего карьерного развития и нужно будет искать иные подходы к карьерному, а значит и финансовому росту. И, дорогие Весы, покупайте чаще лотерейные билеты — высока вероятность выигрышей.

Если Скорпион хочет увеличить приток денег в свою жизнь в 2025 году, ему нужно поставить себе конкретную цель и двигаться по направлению к ней. Также Скорпионы смогут проявить себя в этом году как умелые управленцы, могут смело манипулировать другими людьми для достижения своих целей — год Змеи это разрешает.

Стрельцам в 2025 году не рекомендуется менять работу. А если и менять, то тщательно выбирать нового работодателя и взвешивать все «за» и «против». Иначе они рискуют допустить серьёзную карьерную ошибку, что приведёт к значительной потере денег. Впрочем, если предложения о смене работы поступают от прошлых работодателей, их стоит рассмотреть.

Козероги могут смело менять работу в 2025 году. Высока вероятность, что они получат удачное предложение с повышением зарплаты. И чтобы увеличить шансы на карьерный рост, им нужно как можно больше общаться с совершенно разными людьми. Больше общения — больше финансовых возможностей.

У Водолеев финансы плотно завязаны с карьерой. Чем больше успехов на работе, тем больше денег они получают. Но помните – у Водолеев возрастает риск попасться на удочку мошенников в 2025 году. Так что звонки с незнакомых номеров и звонки в мессенджерах игнорируем.

Многих Рыб ожидает финансово нестабильный год. Неурядицы в финансах заставят нервничать. А нервы ещё больше негативно скажутся на денежной сфере. Так что вам, дорогие Рыбы, совет: поменьше поддавайтесь негативным эмоциям, поменьше берите на себя нагрузку в делах и старайтесь хорошо отдыхать.

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Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны РФ
Завод имени Дегтярева попросил взыскать с Минобороны более 100 млн рублей
06 января 2025, 09:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выпускающий пулеметы и иное стрелковое оружие завод имени В. А. Дегтярева подал новый иск к Минобороны России на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Завод обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с российского военного ведомства 100 569 849 рублей 71 копейку. Отмечается, что соответствующий иск подкреплен необходимыми документами.

Точные причины обращения завода в суд не уточняются. Примечательно, что это уже не первый судебный случай со стороны предприятия к оборонному ведомству.

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#суд
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#минобороны рф
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Диетолог рассказала, как уберечь себя от переедания зимой
Диетолог Дианова: зимой запеченные овощи являются палочкой-выручалочкой
06 января 2025, 09:35

Фото: iStock/jenifoto

Зимой, как правило, люди набирают вес. Это связано с жирной пищей, которой хочется есть много для того, чтобы согреться или поднять себе настроение.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, как уберечь себя от переедания зимой.

«Зимой преобладает белковая пища, от чего бывают запоры. Но, конечно, мясо не стоит ограничивать, однако его можно заменять бобовыми — например, хумус. В нем белки, жиры и углеводы. К нему можно добавлять овощи, нарезанные соломкой», — сказала эксперт.

Она добавила, что запеченные овощи являются зимой палочкой-выручалочкой, потому что это вкусно, питательно и очень полезно.

«Можно тыкву запечь, морковь, а из лука сделать луковый мармелад. Зимой не рекомендую есть помидоры и огурцы: они невкусные», — уточнила диетолог.

Нурия Дианова сообщила, что одним из наполненных витаминами блюд является квашенная капуста с клюквой, луком и нерафинированным маслом.

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Началась процедура конфискации имущества экс-министра Абызова
ТАСС: приставы начали конфисковывать имущество Абызова на 24 млрд рублей
06 января 2025, 08:00

Фото: iStock/Zolnierek

Судебные приставы приступили к конфискации имущества, которое принадлежит осужденному на 12 лет колонии экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Уточняется, что имущество оценивается почти в 24 млрд рублей. Приставы изымут в доход России имущество и денежные средства осужденного, а также исполнительские сборы и задолженность.

В 2012-2018 годах Михаил Абызов занимал должность министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за границу.

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