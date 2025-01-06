Где в Балашихе покататься на коньках: адреса, цены и бесплатные катки

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Новогодние праздники все еще в разгаре, и это идеальный момент, чтобы провести время на катке с близкими, друзьями или любимым человеком. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Балашиха могут провести время, катаясь на коньках.
Топ-3 платных катков в Балашихе
Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska
1. Ледовый дворец Арена Балашиха имени Ю.Е. Ляпкина. Крытый каток включает в себя 2 ледовые арены: основная и тренировочная 1800 кв.м каждая. В ледовом дворце имеются комфортные раздевалки, прокат, заточка коньков и камера хранения. Ледовый Дворец расположен по адресу: Московская область, Балашиха, Парковая улица, 2. Еженедельные тематические катания с развлекательными программами проходят каждую субботу. Стоимость катания (1 сеанс — 1 час) — 200 рублей, прокат коньков — 150 рублей сеанс.
2. Ледовая Арена «Пехорка» расположена по адресу: Московская область, Балашиха, Парковая улица, 2А. Размер ледового поля 58 на 26 метров. Кроме спортивных секций на льду, на Арене круглогодично проводятся массовые катания. На арене есть все для всё, что необходимо для идеального катания. Для новичков, которые впервые выходят на лёд, предусмотрены «помощники фигуриста». Узнать расписание и приобрести билет можно на официальном сайте. Разовое посещение ледовой площадки обойдется в 300 рублей.
3. Ледовая Арена «Орион-Технопул». Здесь проводятся различные мероприятия — от занятий фигурным катанием и хоккеем до соревнований различного уровня, ледовых шоу и представлений. По субботам с 20:30 до 23:00 на люду арены проходят дискотеки, стоимость — 400 рублей. Кроме того, есть сеансы обычного катания, цена за 1 час для взрослого человека 300 рублей. Арена ждет гостей по адресу: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская 1А.
Фото: istockphoto / SeventyFour
4. Открытый каток на стадионе Криогенмаш имеет площадь люда более 5000 кв.м. На стадионе имеется отапливаемая раздевалка, заточка коньков и музыка. Лед на катке регулярно обновляется, а при необходимости осуществляется его очистка с помощью специализированной техники. Каток открыт для посетителей с 10:00 - 22:00, цена билета для взрослого - 250 рублей, для детей с 7 до 14 - 150 рублей. Стадион находится по адресу: г. Балашиха, ул. Пушкинская, 18.
5. Каток на стадионе «Строитель». Лед залит на базе спортшколы «Орион». На катке предусмотрен стандартный набор удобств: теплая раздевалка, буфет с чаем, аренда и заточка спортивной обуви. Для детей доступна аренда опоры для катания. Стоимость аренды пары коньков составляет 150 рублей за час. Выход на лед обойдется в 50 рублей в час для взрослых и 30 рублей в час для детей. Адрес: Саввинская ул., 2В, микрорайон Саввино, Балашиха.
Бесплатные ледовые площадки в Балашихе
Фото: istockphoto / Platforma
Заливка льда на бесплатных площадках обычно начинается, когда температура воздуха стабильно опускается ниже нуля градусов. Это позволяет получить качественный лед и продлить его срок службы. На территории городского округа Балашиха в зимний сезон планируется работа 17 площадок на дворовой территории по адресам:
- Мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1;
- Мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 38;
- Мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2;
- Мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 7;
- Новый Свет, ул. Солнечная, д. 12;
- Мкр. Гагарина, д. 13;
- Ул. Зеленая, д. 10;
- Ул. Первомайская, д. 19;
- Ул. Твардовского, д. 13 ЖКХ;
- Спасский бульвар, д.4;
- Павлино, между д.20, д.21;
- Мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д. 7 к.1,2,3,4,5;
- Ул. Советская, д. 2;
- Мкр. Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д.4;
- Ул. Струве, д. 9;
- Мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 23;
- Ул. Ситникова, д. 6.
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