Ледяной шторм движется на Кузбасс

26 марта 2026, 12:59

Конец марта готовит суровые испытания для Кемеровской области. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Кемеровского Гидрометцентра.





По их прогнозу, 27 марта ночью температура воздуха составит порядка -3…+2 °C, а местами — до -10. Днем потеплеет до 0…+5 °C. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. На севере региона возможен умеренный мокрый снег и дождь. Местами прогнозируются изморозь и гололедица.





«28 марта ночью температура будет колебаться от -3 до +2 °C, днем потеплеет до +3…+8. Небо останется облачным с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. 29 марта ночью температура опустится до 0…-5 °C, днем воздух прогреется до +3…+14», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.

«При переменной облачности осадков у нас не ожидается. В ночные часы ещё будет подмораживать. Даже в Москве до -2 °C температура может понижаться, а по области температура будет в пределах где-то -2…+3 °C. Дневная температура в пятницу в Москве +12…+14 °C, по области — +10…+14 °C», — рассказала синоптик.