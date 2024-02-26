Легализовавший 10 тысяч иностранцев подполковник МВД России предстал перед судом

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В Басманном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о коррупции, касающегося бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции (УВМ) московского главка МВД России, подполковника полиции Дмитрия Тахтаулова, пишет «Коммерсант».
Следствие утверждает, что этот полицейский помог около десяти тысячам иностранцев легализоваться в России за деньги.
Параллельно к этому, Генпрокуратура подала в Преображенский суд столицы иск о конфискации имущества Тахтаулова и его родственников.
Ведомство считает, что активы этого полицейского были приобретены на доходы, полученные незаконным путем.
Среди имущества, подлежащего изъятию, находятся: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, изъятые при обыске у Тахтаулова и его матери, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок.
Преступная деятельность подполковника была пресечена в ноябре 2022 года.
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Параллельно к этому, Генпрокуратура подала в Преображенский суд столицы иск о конфискации имущества Тахтаулова и его родственников.
Среди имущества, подлежащего изъятию, находятся: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, изъятые при обыске у Тахтаулова и его матери, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок.
Преступная деятельность подполковника была пресечена в ноябре 2022 года.
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Артем Кузьмин