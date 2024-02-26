Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

В воскресенье, 25 февраля, украинские военные снова применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов при обстреле Киевского района в Донецке, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).