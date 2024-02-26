Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

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Верховный суд оставил жалобу Бориса Надеждина без удовлетворения, сообщает издание РИА Новости.
Надеждин прежде подал апелляцию в Верховный суд РФ, в которой оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов.
Напомним, ЦИК не допустил Надеждина в качестве кандидата на выборы, объяснив это нарушением, допущенным в ходе сбора подписей.
О том, почему депутат Госдумы пророчит Надеждину конец политической карьеры и за что он ему посоветовал «отправиться на огород», читайте в материале «Радио 1».
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«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - огласил решение судья.
О том, почему депутат Госдумы пророчит Надеждину конец политической карьеры и за что он ему посоветовал «отправиться на огород», читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова