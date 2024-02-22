Суд отклонил очередной иск на 10 млн рублей к МТС после «голой вечеринки»

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Таганский суд Москвы оставил без рассмотрения иск в отношении МТС, составленный после «голой вечеринки», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, общественники требовали от компании МТС компенсацию морального вреда размером в 10 миллионов рублей.
Напомним, самая скандальная вечеринка прошлого года состоялась в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR. На мероприятии собрались самые яркие звёзды российской эстрады: от Филиппа Киркорова до Лолиты Милявской и Дмитрия Билана. Организатором события выступила популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Резонанс вызвало не само событие, а наряды звёзд, которые быстро разлетелись по интернет-пространству. Строго обозначенный дресс-код к мероприятию гласил — «чем меньше одежды — тем лучше».
После вечеринки общественники неоднократно подавали в суд на саму Ивлееву, клуб, в котором состоялось мероприятие, организаторов, а также всех-всех, кто хоть как-то причастен к «голой вечеринке». Однако, ни один из исков так и не был одобрен столичными судами.
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Напомним, самая скандальная вечеринка прошлого года состоялась в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR. На мероприятии собрались самые яркие звёзды российской эстрады: от Филиппа Киркорова до Лолиты Милявской и Дмитрия Билана. Организатором события выступила популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Резонанс вызвало не само событие, а наряды звёзд, которые быстро разлетелись по интернет-пространству. Строго обозначенный дресс-код к мероприятию гласил — «чем меньше одежды — тем лучше».
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Евгения Парфентьева