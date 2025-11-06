Легенда американского футбола успешно клонировал свою собаку
Самый титулованный игрок в истории американского футбола Том Брэди клонировал своего питомца, который ушёл из жизни два года назад. Об этом пишет The Guardian.
Спортсмен стал владельцем генетической копии собаки по кличке Луа. Нового друга мужчина назвал Джуни. Его создали в биотехнологической компании Colossal Biosciences, в которую Брэди вложил средства.
По словам спортсмена, технология неинвазивного клонирования позволила взять образец крови у стареющего питомца перед его смертью. Стоимость подобной процедуры варьируется от 4 до 7 миллионов рублей.
Компания Colossal Biosciences уже имела опыт работы со знаменитостями. Ранее её услугами пользовались известная певица Пэрис Хилтон и актриса Барбра Стрейзанд. Примечательно, что эта фирма обладает технологическими лицензиями от знаменитого Рослинского института в Эдинбурге, где в 1996 году была клонирована знаменитая овечка Долли.
