Легенда американского футбола успешно клонировал свою собаку

06 ноября 2025, 05:22

The Guardian: легенда американского футбола клонировал свою собаку

Фото: istockphoto / Julia Suhareva

Самый титулованный игрок в истории американского футбола Том Брэди клонировал своего питомца, который ушёл из жизни два года назад. Об этом пишет The Guardian.