Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ и установил новый рекорд
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории, кому удалось забросить 900 шайб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейный гол показало РИА Новости.
Российский форвард отметился результативным действием на 23-й минуте встречи против «Сент-Луис Блюз». Домашние трибуны тепло встретили любимца публики, а команда почти всем составом кинулась в объятия Овечкина после достижения заветной цели.
За 21 сезон в НХЛ 40-летний россиянин провел на льду 1504 матча. Ранее Овечкин побил рекорд лиги по заброшенным шайбам, который принадлежал представителю Канады Уэйну Гретцки.
Читайте также: