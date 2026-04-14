Легенда электронной музыки выступит в России
Культовый английский диджей и продюсер Пол Окенфолд анонсировал четыре концерта в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство SAY Agency.
Уточняется, что выступления пройдут в сентябре: четвертого числа артист выступит в Ростове-на-Дону, на площадке «Эмбарго Вилла», пятого — в сочинском клубе «Виноград», 11 — в московском концертном зале «Атмосфера», а 12 — на арене Base.
Впервые диджей приезжал в российскую столицу еще в 1994 году. Тогда он начал сотрудничать с DJ Smash, с которым до сих пор поддерживает дружеские отношения.
Пол Окенфолд считается легендой мировой электронной музыки. В разное время он записывал совместные треки с Джастином Тимберлейком, Бейонсе, Рианной, U2, Massive Attack и многими другими известными артистами.
