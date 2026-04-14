Кожевникова назвала свой главный секрет стройности
Кожевникова заявила, что сон помогает ей восстанавливать форму после праздников
Актриса Мария Кожевникова рассказала, как быстро возвращает форму после праздничных застолий. Главным шагом она считает восстановление режима отдыха.
По словам звезды «Универа», полноценный сон помогает наладить работу гормональной системы.
«Вся гормональная система восстанавливается во время сна», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
Артистка старается не засиживаться допоздна, хотя признает, что порой это дается непросто. Еще Мария следит за рационом, принимает витамины и регулярно сдает анализы. Такой подход помогает понять, каких микроэлементов не хватает организму. Для быстрого эффекта актриса подключает кардиотренировки и другие виды активности. Кожевникова уверена, что привлекательность начинается изнутри. По ее мнению, хорошее самочувствие сразу отражается на внешнем виде.