Подмосковная саночница Олесик победила на юниорском первенстве России

Дарья Олесик (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсменка из Московской области Дарья Олесик завоевала золотую медаль на первенстве России по санному спорту среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Дарья Олесик поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «одноместные сани» среди юниорок. Серебряную медаль завоевала саночница из Красноярского края Елизавета Журавлёва, а третье место заняла представительница Пермского края Ксения Шамова», — говорится в сообщении.Первенство России по санному спорту среди юниоров и юниорок проходит в городе Сочи 4-5 марта.
В областном Минспорта также напомнили, что неделей ранее Дарья Олесик выиграла две медали чемпионата России по санному спорту: серебряную за одноместные сани и бронзовую за спринт на одноместных санях.
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