Собянин рассказал о реализации проекта продления МЦД в другие регионы

Фото: пресс-служба ЦППК
Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнётся в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что расширение железнодорожного сообщения в рамках МЦД займёт три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).
Помимо прочего, в рамках реализации проекта будут закуплены новые поезда и произведена частичная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Это позволит выполнить первый этап, который заключается в увеличении частоты движения поездов до региональных центров в три раза.
Вторым этапом станет увеличение частоты движения поездов уже в шесть раз, что расширит столичную агломерацию с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Это, в свою очередь, положительно скажется не только на московской экономике, но и на экономики соседних регионов.
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Помимо прочего, в рамках реализации проекта будут закуплены новые поезда и произведена частичная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Это позволит выполнить первый этап, который заключается в увеличении частоты движения поездов до региональных центров в три раза.
Вторым этапом станет увеличение частоты движения поездов уже в шесть раз, что расширит столичную агломерацию с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Это, в свою очередь, положительно скажется не только на московской экономике, но и на экономики соседних регионов.
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Анастасия Чинкова