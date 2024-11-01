В Москве открыли памятник великим князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
В Москве прошло торжественное открытие памятника великим князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Фёдоровне Романовым. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что монумент установили в честь 160-летия со дня рождения княгини Елизаветы в сквере около станции метро «Третьяковская». Это место было выбрано неслучайно – рядом находится Марфо-Мариинская обитель милосердия, которую в 1909 году основала княгиня.
Автором проекта композиции стал художник Георгий Франгулян. Он представил князя и княгиню в день их бракосочетания, которое состоялось в 1884 году.
На заднем плане композиции установили две бронзовые фигуры – четыре гранитные стелы с изображением Николая Чудотворца, Сергея Радонежского, Алексия Московского, самой княгини, императоров Николайя II и Александра II, а также креста-памятника, который располагается на месте убийства Сергея Александровича на территории Кремля.
На памятник установили архитектурно-художественную подсветку, которая украсит его в вечернее время.
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Автором проекта композиции стал художник Георгий Франгулян. Он представил князя и княгиню в день их бракосочетания, которое состоялось в 1884 году.
На заднем плане композиции установили две бронзовые фигуры – четыре гранитные стелы с изображением Николая Чудотворца, Сергея Радонежского, Алексия Московского, самой княгини, императоров Николайя II и Александра II, а также креста-памятника, который располагается на месте убийства Сергея Александровича на территории Кремля.
На памятник установили архитектурно-художественную подсветку, которая украсит его в вечернее время.
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Анастасия Чинкова