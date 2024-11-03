Собянин рассказал об активном строительстве объектов образования в Москве

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В Москве построили и передали профильным учреждениям около 140 объектов образования за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По словам главы города, почти 140 образовательных объектов были построены городом и инвесторами. Из них 80 зданий были возведены по адресной инвестиционной программе.
Собянин добавил, что с начала этого года столичные учреждения образования получили 15 новых зданий, возведённых за счёт города.
Также инвесторы продолжают активное развитие социальной инфраструктуры в новых кварталам. За последние пять лет за счёт частных вложений построено и передано городу 56 новых зданий.
Кроме того, Собянин указал на увеличение темпов ввода социальных объектов в Москве. Так, за ближайшие три года за счёт города и инвесторов в городе построят ещё 200 новых зданий для образовательных учреждений.
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Собянин добавил, что с начала этого года столичные учреждения образования получили 15 новых зданий, возведённых за счёт города.
Также инвесторы продолжают активное развитие социальной инфраструктуры в новых кварталам. За последние пять лет за счёт частных вложений построено и передано городу 56 новых зданий.
Кроме того, Собянин указал на увеличение темпов ввода социальных объектов в Москве. Так, за ближайшие три года за счёт города и инвесторов в городе построят ещё 200 новых зданий для образовательных учреждений.
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Анастасия Чинкова