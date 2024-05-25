Легендарную подлодку США времён Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии

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Одну из легендарных подлодок Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии. Об этом сообщает издание Business Insider.
Археологи обнаружили затопленную в 1944 году субмарину USS Harder ВС США, совершавшую атаки на японский флот в водах у острова Окинава.
Американская субмарина была найдена на глубине свыше 900 метров в Южно-Китайском море. Она практически не имеет повреждений, за исключением боевой рубки.
Отметим, что подлодку затопили 24 августа 1944 года после того, как её экипаж подбил большое количество кораблей стороны противника. Причиной затопления стали подводные бомбы. На борту находились 79 американских военных.
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Американская субмарина была найдена на глубине свыше 900 метров в Южно-Китайском море. Она практически не имеет повреждений, за исключением боевой рубки.
Отметим, что подлодку затопили 24 августа 1944 года после того, как её экипаж подбил большое количество кораблей стороны противника. Причиной затопления стали подводные бомбы. На борту находились 79 американских военных.
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Анастасия Чинкова