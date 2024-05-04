Spiegel: В ставке Гитлера на территории Польши археологи нашли пять скелетов

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Страшная находка была сделана археологами на территории бывшей штаб-квартиры Адольфа Гитлера в Польше, известной как «Волчье логово». Были найдены человеческие останки без стоп и кистей рук.
Пять скелетов, из которых три принадлежали взрослым, один — младенцу, и ещё один — ребёнку постарше, были найдены в одной из комнат виллы, принадлежавшей главнокомандующему Люфтваффе Герману Герингу, сообщает журнал Spiegel. Останки были неглубоко закопаны под полом, который раньше был деревянным.
Один из исследователей Октавиан Борташевский заявил, что они были шокированы страшной находкой. Тела скорее всего были закопаны уже после постройки дома, иначе на них бы наткнулись строители. В настоящее время начато расследование с целью идентифицировать тела и установить причины произошедшего.
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Александр Бойцов