Между надеждой и реальностью: как Джиган пытается сохранить брак с Самойловой

Джиган не смог растопить сердце Самойловой трогательным выступлением
Джиган и Оксана Самойлова (Telegram / @geegunchill)

Рэпер Джиган исполнил песню о любви, посвященную супруге Оксане Самойловой, однако этот жест остался без ответа. Об этом пишет «Стархит».



Супружеский кризис в семье знаменитостей продолжает развиваться. Несмотря на попытки артиста сохранить брак, бракоразводный процесс продолжается. В последнее время бывшие супруги всё чаще появляются на светских мероприятиях порознь.

В попытке вернуть расположение супруги рэпер выпустил песню «Раз и навсегда», в которую включил фрагмент из «Шоу Воли» с вопросом о его чувствах к Оксане. Эмоциональное послание растрогало поклонников, однако не растопило сердце Самойловой, которая остается непреклонной в своем решении раз и навсегда развестись с рэпером.

На недавней премии TopHit в Театре на Цветном Джиган получил награду за трек «Худи», записанный с Севиль. Примечательно, что на торжественном мероприятии отсутствовала мать его четверых детей. Эмоциональное состояние артиста выдавало его переживания. После исполнения песни, посвящённой супруге, он поспешил покинуть сцену, не дослушав трогательный фрагмент, и ушёл за кулисы.

На вопросы журналистов о ситуации с Оксаной Джиган реагировал сдержанно, а после одного из них вовсе предпочёл ретироваться.

Александр Огарёв

