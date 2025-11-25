Между надеждой и реальностью: как Джиган пытается сохранить брак с Самойловой

25 ноября 2025, 04:11

Джиган не смог растопить сердце Самойловой трогательным выступлением

Джиган и Оксана Самойлова (Telegram / @geegunchill)

Рэпер Джиган исполнил песню о любви, посвященную супруге Оксане Самойловой, однако этот жест остался без ответа. Об этом пишет «Стархит».