Британцы хотят переехать в Россию из-за чистых улиц и отсутствия преступности
Жители Великобритании стремятся переехать в Россию из-за сложной криминогенной обстановки и грязи на улицах в городах Соединенного Королевства. Об этом пишет издание Daily Star.
Согласно публикации, с августа прошлого года 2275 граждан западных стран подали заявки на получение новой визы «общих ценностей». Особенно активно проявляют интерес жители Великобритании.
Руководитель компании Moscow Connect Филип Хатчинсон, которая помогает иностранцам с оформлением документов для переезда, рассказал, что еженедельно получает от 50 до 80 заявок от британцев. По его словам, местное население выражает серьёзное недовольство текущей ситуацией на родине. Больше всего людей беспокоят растущие налоги, высокий уровень преступности и неудовлетворительное состояние городских улиц.
