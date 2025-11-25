Британцы хотят переехать в Россию из-за чистых улиц и отсутствия преступности

25 ноября 2025, 05:44

Daily Star: сотни британцев подали заявки на проживание в России

Фото: istockphoto / bukki88

Жители Великобритании стремятся переехать в Россию из-за сложной криминогенной обстановки и грязи на улицах в городах Соединенного Королевства. Об этом пишет издание Daily Star.