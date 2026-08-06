Лекарства и солнце: врач предупредил о риске ожогов и сыпи

06 августа 2026, 08:38

Врач Болибок: ряд лекарств опасно принимать перед походом на пляж

Фото: iStock/Irina Boriskina

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что ряд препаратов способен усилить реакцию кожи на ультрафиолет. После прогулки или отдыха на пляже это иногда приводит к покраснению, жжению, волдырям либо зудящей сыпи.