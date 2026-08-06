Лекарства и солнце: врач предупредил о риске ожогов и сыпи
Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что ряд препаратов способен усилить реакцию кожи на ультрафиолет. После прогулки или отдыха на пляже это иногда приводит к покраснению, жжению, волдырям либо зудящей сыпи.
В беседе с RT специалист пояснил, что такую реакцию называют фотосенсибилизацией. В группу риска входят отдельные антибиотики, противогрибковые и антиаритмические средства, диуретики, лекарства от диабета, нейролептики и седативные препараты.
Особое внимание Болибок посоветовал обратить на противовоспалительные средства — пироксикам, кетопрофен и напроксен. Чувствительность к солнечному свету способны повышать некоторые антигистаминные лекарства и растительные добавки со зверобоем, донником, клевером, якорцами или дудником.
Врач отметил, что ультрафиолет может напрямую повреждать клетки кожи либо запускать аллергическую реакцию иммунной системы. Перед выходом на солнце он рекомендовал изучать инструкцию к препарату и при наличии предупреждения ограничивать пребывание под прямыми лучами.
Чтобы не обгореть на солнце, избегайте пребывания под прямыми лучами в самые опасные часы — обычно с 11:00 до 16:00. В это время ультрафиолетовое излучение наиболее активно, поэтому даже недолгая прогулка может привести к покраснению кожи.
Используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не ниже 30, а для светлой и чувствительной кожи — SPF 50. Наносите средство за 15–20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые два часа, а также после купания, сильного потоотделения или вытирания полотенцем.
Закрывайте кожу одеждой: лёгкой рубашкой с длинным рукавом, брюками или юбкой из плотной, но дышащей ткани. Не забывайте о головном уборе с широкими полями или кепке с козырьком — они помогут защитить лицо, уши и шею.
Старайтесь чаще находиться в тени: под навесом, зонтом, деревьями или тентом. При этом помните, что ультрафиолет отражается от воды, песка, снега и светлых поверхностей, поэтому защита нужна даже в облачную погоду и в тени у водоёма.
Пейте достаточно воды и следите за состоянием кожи. Если она начала краснеть, появилось жжение или ощущение жара, сразу уйдите с солнца, охладите кожу прохладной водой и не загорайте до полного восстановления.
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