Лекарства с истекшим сроком годности исчезнут из аптек с марта

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С 1 марта в России вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов с недостоверной маркировкой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА Новости.
Новые правила также распространяются на медикаменты, изъятые из гражданского оборота, или те, чьи данные отсутствуют в системе мониторинга «Честный знак».
По словам Леонова, запрет направлен на защиту граждан, особенно пенсионеров, от рисков, связанных с употреблением некачественных препаратов.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в августе, также запрещает оборот лекарств с фальсифицированными данными о происхождении.
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По словам Леонова, запрет направлен на защиту граждан, особенно пенсионеров, от рисков, связанных с употреблением некачественных препаратов.
«Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан», — отметил Леонов.Механизм аналогичен действующему для молочной продукции: при сканировании QR-кода на кассе система автоматически блокирует продажу, если срок годности истёк.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в августе, также запрещает оборот лекарств с фальсифицированными данными о происхождении.
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Мария Моисеева