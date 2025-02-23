Мужчину госпитализировали после ДТП трех машин в Красногвардейском районе

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трёх иномарок. В результате водитель Renault был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, пишет telegram-канал «78.ru».
По данным очевидцев, авария случилась на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Пискарёвского проспекта. Водитель внедорожника Jaecoo, резко перестроившись в левый ряд, совершил поворот на перекрёстке и на высокой скорости врезался в Renault, после чего от удара пострадала также Audi.
Как сообщили спасатели, мужчина за рулём Renault не был пристёгнут, из-за чего его отбросило внутрь салона. Для извлечения пострадавшего потребовалась деблокировка с использованием спецоборудования.
Состояние госпитализированного остаётся тяжёлым.
Ранее сообщалось, что в Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение. Это случилось на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе. BMW также столкнулся с Citroen. Авария привела к смертельному итогу — момент быстрого ДТП попал на видео.
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Как сообщили спасатели, мужчина за рулём Renault не был пристёгнут, из-за чего его отбросило внутрь салона. Для извлечения пострадавшего потребовалась деблокировка с использованием спецоборудования.
Состояние госпитализированного остаётся тяжёлым.
Ранее сообщалось, что в Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение. Это случилось на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе. BMW также столкнулся с Citroen. Авария привела к смертельному итогу — момент быстрого ДТП попал на видео.
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Мария Моисеева