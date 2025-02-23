Мужчину госпитализировали после ДТП трех машин в Красногвардейском районе

В Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания странноватый молодой «художник» разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».