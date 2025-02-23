«Чудо-мальчишке» 5 лет: Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала светлое видео с сыном в его первый юбилей

Елена Подкаминская (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская 21 февраля поделилась в соцсетях трогательным видео в честь пятилетия младшего сына. Клип представляет собой набор светлых и добрых моментов, мальчик просто «заражает» смотрящих своей энергией и оптимизмом.
Подкаминская сделала под видео лаконичную подписку «5!» и поставила «сердечко».
На кадрах пятилетний Саша танцует, путешествует и познаёт мир, излучая безудержную радость. В ролике мальчик смеётся так заразительно, что один из комментаторов окрестил его «танцор-зажигалочка».
Дети Елены — 14-летняя Полина от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым, а также 7-летняя Ева и именинник Саша от союза с Денисом Гущиным.
Рождение сына в 2020 году стало радостным событием.
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На кадрах пятилетний Саша танцует, путешествует и познаёт мир, излучая безудержную радость. В ролике мальчик смеётся так заразительно, что один из комментаторов окрестил его «танцор-зажигалочка».
«Когда Харизма родилась первой! С днём рождения чудо-мальчишку! Пусть сохранит в себе эту удивительную способность дарить радость!», — отметили подписчики.45-летняя актриса, воспитывающая троих детей от двух браков, показала, сколько радости дарит материнство — особенно, когда от ребенка такой положительный отклик.
Дети Елены — 14-летняя Полина от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым, а также 7-летняя Ева и именинник Саша от союза с Денисом Гущиным.
Рождение сына в 2020 году стало радостным событием.
«Я была уверена, что родится дочка. Лежу на УЗИ и вдруг вижу вот это место... У меня так сердце екнуло! Я спрашиваю: «А пол какой?». Врач говорит: «Мальчик». У меня было ощущение, что я получила «Оскар» или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сынка», — рассказывала Подкаминская в YouTube-проекте Peopletalk TV.Читайте также:
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Мария Моисеева