Лекарство от рака обнаружили в холодных водах Чукотки
Специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) имени Елякова ДВО РАН обнаружили перспективные вещества в морском огурце из Чукотского моря. Результаты могут лечь в основу новых противоопухолевых препаратов, сообщили в учреждении.
В фокусе исследования оказалась голотурия Ocnus glacialis — неприметный обитатель холодных вод, добытый со дна Чукотского моря. Из этого беспозвоночного учёные выделили два соединения — глациалисозиды А и В.
Как отмечают в институте, эти вещества эффективно подавляют жизнедеятельность злокачественных клеток, практически не повреждая здоровые. Наиболее выраженный эффект зафиксировали в отношении трижды негативного рака молочной железы — агрессивной формы опухоли, которая зачастую плохо поддаётся традиционным методам терапии.
«Но главное ‒ даже в микродозах (менее 0,2 мкМ) вещество останавливает деление раковых клеток, а при 1 мкМ полностью блокирует рост колоний. Это значит, что оно способно не просто убивать опухоль, но и предотвращать ее распространение», — отмечается в релизе.
При этом клетки здоровой ткани молочной железы оставались неповреждёнными, что потенциально позволит снизить побочные эффекты будущих лекарств. По данным исследователей, биологическая активность соединений тесно связана с наличием и расположением сульфатных групп в структуре молекулы. Открытие даёт возможность разрабатывать принципиально новый класс препаратов на базе гликозидов, полученных из арктических беспозвоночных, подчеркнули в ТИБОХ.