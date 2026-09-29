Лекарство от рака обнаружили в холодных водах Чукотки

29 сентября 2026, 01:58

Учёные нашли в морском огурце на Чукотке средство против рака молочной железы

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) имени Елякова ДВО РАН обнаружили перспективные вещества в морском огурце из Чукотского моря. Результаты могут лечь в основу новых противоопухолевых препаратов, сообщили в учреждении.





В фокусе исследования оказалась голотурия Ocnus glacialis — неприметный обитатель холодных вод, добытый со дна Чукотского моря. Из этого беспозвоночного учёные выделили два соединения — глациалисозиды А и В.



Как отмечают в институте, эти вещества эффективно подавляют жизнедеятельность злокачественных клеток, практически не повреждая здоровые. Наиболее выраженный эффект зафиксировали в отношении трижды негативного рака молочной железы — агрессивной формы опухоли, которая зачастую плохо поддаётся традиционным методам терапии.



«Но главное ‒ даже в микродозах (менее 0,2 мкМ) вещество останавливает деление раковых клеток, а при 1 мкМ полностью блокирует рост колоний. Это значит, что оно способно не просто убивать опухоль, но и предотвращать ее распространение», — отмечается в релизе.