Первый орбитальный полет Starship завершился взрывом
Космический корабль Starship компании SpaceX предпринимателя Илона Маска взорвался при посадке на поверхность воды после первого орбитального полета. Трансляция велась на странице корпорации в социальной сети X.
Запуск осуществили с применением сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase в американском штате Техас. Во время 14-го испытательного полета Starship успешно доставил на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.
Полет продолжался примерно три часа вместо запланированных десяти. После схода с орбиты аппарат принял вертикальное положение и начал снижаться над океаном, однако, когда его двигатели оказались на глубине, прогремел взрыв. После этого над водой возвысился огненный гриб, а фрагменты корабля разлетелись в разные стороны.
Причины досрочного завершения миссии не раскрываются. Представители компании и Илон Маск пока не комментировали инцидент.
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