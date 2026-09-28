Первый орбитальный полет Starship завершился взрывом

28 сентября 2026, 23:07

Космический корабль Starship взорвался при посадке на воду после полета на орбиту

Фото: iStock/Alexyz3d

Космический корабль Starship компании SpaceX предпринимателя Илона Маска взорвался при посадке на поверхность воды после первого орбитального полета. Трансляция велась на странице корпорации в социальной сети X.