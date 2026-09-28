Маргарите Симоньян вновь пришлось лечь на операционный стол

28 сентября 2026, 23:55

Маргарите Симоньян провели операцию из‑за осложнений после лучевой терапии

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян сделали операцию. Поводом стали побочные эффекты ранее проведённой лучевой терапии.





В своём телеграм-канале она сообщила, что осложнения выявили во время обследования методом ПЭТ/КТ. По словам журналистки, оставлять их без лечения было нельзя.



Операция завершилась поздно вечером накануне. Сейчас Симоньян находится в больнице. Она поблагодарила всех, кто молился за неё, и попросила не прекращать поддержку. Особое послание главред RT адресовала женщинам, которые сталкиваются с похожими испытаниями.



«Я рассказываю для того, чтобы девочки, которые проходят через то, через что я прохожу, не переживали. Не переживайте, девчонки. Всё делается сейчас, слава Богу, с Божьей помощью. Молитесь и делайте, что нужно», — написала Симоньян.