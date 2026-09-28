День траура по погибшим при пожаре объявили 30 сентября в Ярославской области

28 сентября 2026, 23:29

Фото: iStock/Yurii Klymko

В Ярославской области в среду 30 сентября пройдёт день траура в память о жертвах пожара на заводе в селе Кубринск. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в соцсетях.