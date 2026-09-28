День траура по погибшим при пожаре объявили 30 сентября в Ярославской области
В Ярославской области в среду 30 сентября пройдёт день траура в память о жертвах пожара на заводе в селе Кубринск. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в соцсетях.
Возгорание случилось в понедельник на предприятии, где выпускали петарды. По информации МЧС России, трагедия унесла жизни 14 человек, ещё один получил травмы. Следственные органы возбудили уголовное дело.
На платформе «Макс» глава региона опубликовал обращение, в котором от себя лично и от имени областного правительства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. В день траура на зданиях госорганов будут приспущены флаги. Губернатор также призвал телерадиокомпании и культурные учреждения воздержаться от показа развлекательного контента и проведения праздничных мероприятий.
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