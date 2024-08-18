Ленинградский военный округ хочет взыскать с ВСК 49,5 миллиона рублей

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за один день получил десять исков от ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа». В них содержаться требования взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 миллиона рублей.
Согласно картотеке арбитражных дел, на данный момент суд принял к рассмотрению три иска. Самый крупный из них — на сумму 12,645 миллиона рублей. Также принты иски на 6,951 миллиона рублей и 875,2 тысячи рублей. Судебные дела по искам назначены на декабрь текущего года.
В Военно-строительную компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, выполняющие задачи в интересах Вооружённых сил России на территории всей страны. Ранее по делу о мошенничестве был арестован бывший начальник филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов.
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