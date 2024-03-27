Школу на 1375 учеников Солнечногорске достроят к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Самую большую школу городского округа Солнечногорск, рассчитанную на 1375 учеников, возводят в деревне Голубое, завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте начались внутренние отделочные работы, их должны завершить до конца апреля. В работах задействованы более 300 строителей, задействовано 23 единицы спецтехники», — говорится в сообщении.В четырёхэтажном здании школы общей площадью более 28 тысяч квадратных метров предусмотрены учебные классы, помещения для групп продлённого дня, библиотека с двумя читальными залами и IT-зоной, актовый зал, три спортивных зала и столовая почти на 700 мест.
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Лев Каштанов