В Красногорске завершается заселение в последний дом ЖК «Изумрудные холмы»

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом из-за роста цен на такси. Данный законопроект внесет на рассмотрение ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.