В Красногорске завершается заселение в последний дом ЖК «Изумрудные холмы»

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Завершается заселение в последний — двадцатый — дом жилого комплекса «Изумрудные холмы», расположенного на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время собственники получили ключи от всех 437 квартир, заканчивается передача машиномест», — отмечается в сообщении.В 25-этажной новостройке расположены квартиры различных конфигураций — от трёхкомнатных до однокомнатных. Имеется также двухуровневый подземный паркинг на 261 машину, а на первом и втором этажах расположены нежилые помещения, предназначенные для магазинов, аптек, кафе и ресторанов, а также предприятий бытовых услуг.
Читайте также:
В Подмосковье завершилось строительство жилого комплекса «Большевик»
В Пересвете завершено строительство нового спорткомплекса
В Одинцове продолжается строительство жилого комплекса «Равновесие»
Лев Каштанов