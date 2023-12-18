«Хочется, »: Названы лучшие позы для интима после новогоднего застолья

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Эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл рассказала о позах, в каких позах лучше заниматься сексом после сытного праздничного застолья. Об этом пишет Daily Star.
Мойл заявила, что после плотного праздничного ужина у некоторых нет желания или настроения заниматься сексом из-за сонливости или переживаний о внешнем виде их тела. Но она заявила, что если отбросить сомнения, полный желудок не сможет помешать получить удовольствие от интимной близости.
Первой удачной позой для подобного случая эксперт назвала позу «ложки». В этой позиции мужчина и женщина ложатся на бок, где мужчина находится сзади.
«Это отличная поза для тесного контакта и объятий», — отметила Мойл.Также она назвала подходящей позу «догги стайл», ведь в ней нет давления на животы. Кроме того, она порекомендовала заниматься сексом с использованием рук или какими-то игрушками.
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