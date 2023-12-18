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«Хочется, »: Названы лучшие позы для интима после новогоднего застолья

Daily Star: Эксперт Мойл назвала позы для секса после новогоднего застолья
18 декабря 2023, 07:39
Фото: istock / kicsiicsi

Фото: istock / kicsiicsi

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл рассказала о позах, в каких позах лучше заниматься сексом после сытного праздничного застолья. Об этом пишет Daily Star.

Мойл заявила, что после плотного праздничного ужина у некоторых нет желания или настроения заниматься сексом из-за сонливости или переживаний о внешнем виде их тела. Но она заявила, что если отбросить сомнения, полный желудок не сможет помешать получить удовольствие от интимной близости.

Первой удачной позой для подобного случая эксперт назвала позу «ложки». В этой позиции мужчина и женщина ложатся на бок, где мужчина находится сзади.


«Это отличная поза для тесного контакта и объятий», — отметила Мойл.
Также она назвала подходящей позу «догги стайл», ведь в ней нет давления на животы. Кроме того, она порекомендовала заниматься сексом с использованием рук или какими-то игрушками.

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Раскрыт главный вред от мозговых имплантов
Advanced Science: мозговые импланты причиняют вред нервным клеткам
18 декабря 2023, 05:08

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Ученые из Университета Голуэя в Ирландии обнаружили основную проблему, связанную с мозговыми имплантами: они наносят вред окружающим нейронам, что со временем приводит к потере их функциональности. Исследование результатов было опубликовано в журнале Advanced Science.
Исследователи в области нейробиологии выявили, что клетки мозга чрезвычайно чувствительны к микродвижениям, связанным с обычными физиологическими процессами, такими как дыхание или сердечные ритмы.

В случае имплантации твердого металлического или пластикового устройства в мягкие ткани, эти микродвижения способствуют трению и воспалению нервных тканей вокруг имплантата, приводя к гибели клеток и образованию рубцов.

Для защиты от таких повреждений, клетки мозга создают пузырь, заполненный жидкостью, который предотвращает прямой контакт с чужеродным объектом. Этот пузырь оберегает нейроны от повреждений, но, к сожалению, препятствует нормальной работе устройства.

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#эксперты
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Маск призвал человечество заселять другие планеты
Маск призвал человечество создать базу на Луне и города на Марсе
18 декабря 2023, 02:26

Фото: iStock/dima_zel

Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter) выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет.
Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».

Маск отметил, что с момента первого полета самолета братьев Райт до высадки на Луну прошло всего 66 лет, но после последнего приземления на Луну прошло уже полвека. По его мнению, это не может считаться конечной целью для развития цивилизации.

Ранее Маск упомянул о возможном времени полета Starship к Марсу, предполагая, что это может произойти в течение трех-четырех лет. Он выразил надежду на проведение пробной беспилотной посадки на Марсе в ближайшие четыре года.

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#будущее
#маск
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Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах
Кстенин: жители Воронежа написали фамилию мэра на кучах неубранного с улиц снега
17 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Мэр Воронежа Вадим Кстенин написал в своем телеграм-канале, что жители города написали его фамилию на кучах неубранного с улиц снега.
По словам главы города, борьба с последствиями стихии как и прежде продолжается в круглосуточном режиме. Он отметил, что снег в скором времени обязательно уберут с улиц города.

Кстенин добавил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия для очистки не только магистралей, но и второстепенных проездов.

 Напомним, с начала текущей недели в Воронеже шел сильный снегопад. Несмотря на круглосуточную работу, техника не справлялась с ситуацией.

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В России нашли способ не платить за отопление
ТАСС: саратовские ученые нашли способ не платить за отопление
17 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина создали устройство для вентиляции помещений, способствующее экономии на отоплении. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ученые разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет направлять теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного. За счет этого получается сохранить тепло в комнате, и к тому же сократить расходы на отопление.

Сообщается, что данное устройство не пересушивает воздух. По мнению исследователей, устройство можно будет использовать в административных, производственных зданиях, а также жилых домах.

Ранее замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. 

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#счёт
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Умер режиссер, сценарист и народный артист Грузии Отар Иоселиани
Умер режиссер и поэт Отар Иоселиани на 90-м году жизни
17 декабря 2023, 14:44

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 89 лет скончался режиссер, сценарист и народный артист Грузии Отар Иоселиани. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост в телеграм-канале.
Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. За свою профессиональную деятельность Иоселиани создал фильмы «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», которые были отмечены международными наградами.

С начала 1980-х годов режиссер стал работать во Франции, а в 1984 году Иоселиани стал Народным артистом Грузинской ССР.

Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет скончался американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в таких сериалах, как «Клиника», «Офис», и «Декстер». Джек Аксельрод принимал участие в различных проектах, среди которых были такие известные сериалы, как «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия».

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Путин рассказал, как встретит Новый год
Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми
17 декабря 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.
Глава государства рассказал, что подарки близким он еще не выбирал, однако попробует сделать приятное.

Ранее сообщалось, что стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в несколько раз. Это произошло из-за санкций и очень дорогой логистики. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала десяти тысяч рублей.

В текущем году стоимость ели высотой около 2 метров составляет почти двенадцать тысяч рублей, чуть выше 2 метров — около девятнадцати тысяч рублей. На рынке имеются и отечественные ели, однако они также прилично увеличились в цене.

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Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
Исаев: Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ
17 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом Исаев сообщил журналистам.
По словам Исаева, глава российского государства подтвердил это на встрече с руководителями фракций. 

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому отменятся банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Как стало известно, закон вступит в силу в июле следующего года.

Напомним, выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ЖКХ. Он, в частности, сказал, что со следующего года комиссия при оплате коммунальных услуг не будет начисляться для пенсионеров.

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Стало известно, насколько сильно подорожали живые ёлки в России
SHOT: Стоимость живых новогодних ёлок в России выросла почти в два раза
17 декабря 2023, 12:27

Фото: iStock/dmf87

Стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в два раза. Это произошло по причине санкций и очень дорогой логистики: одно деревце приходится везти в Россию через три границы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По информации телеграм-канала, в текущем году стоимость ели высотой около 2 метров составляет почти 12 тысяч рублей, чуть выше 2 метров — около 19 тысяч рублей. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала 10 тысяч рублей. 

Сообщается, что в 2023 году значительно усложнилась логистика доставки деревьев. Таким образом, ёлочки из Германии едут в Россию через Чехию и Белоруссию, что делает их более дорогими. На рынке имеются и отечественные ели, однако они также прилично увеличились в цене.

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#новый год
#россия
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Здание старинного отеля в Канаде передвинули с помощью мыла
17 декабря 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Ilona Shorokhova

В канадской провинции Новая Шотландия строители и сотрудники общественных служб передвинули здание отеля, который был построен более 200 лет назад. Для перемещения исторического объекта было использовано около 700 кусков обычного мыла.
Отель весит примерно 220 тонн и поначалу его перемещение виделось трудной задачей, требующей сложной техники и специальных устройств, передаёт «РБК». Однако канадские инженеры нашли неожиданное решение, использовав мыльное вещество, которое сделало здание скользящим.

Раствор уменьшил до минимума трение между фундаментом здания и его основанием. После этого всю конструкцию плавно переместили с помощью деревянных брусьев на новое место. Ни один из архитектурных элементов исторического здания не пострадал. Отель уже снова открыт и готов принимать клиентов, а в его богатой истории появилась новая страница о необычном «мыльном переезде».

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