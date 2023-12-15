Хирург Умнов призвал россиян закусывать водку борщом, яйцами и рисом

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Хирург Александр Умнов призывает закусывать водку нежирным борщом или кислыми щами, а также рисом.
NEWS.ru пишет, что хирург Александр Умнов также рекомендует в качестве закуски супы-пюре и яйца. Данные продукты обволакивают стенки желудка и снижают риск повреждения слизистой.
По мнению врача, для закуски подойдёт квашеная капуста, содержащая много полезных для кишечной микрофлоры пробиотиков.
Умнов напомнил, что алкоголь приводит к обезвоживание, поэтому при его употреблении нужно как можно больше пить. Лучшими напитками для застолья Умнов признал узвар, морс или несладкий компот.
Ранее сообщалось, что физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения. Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).
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По мнению врача, для закуски подойдёт квашеная капуста, содержащая много полезных для кишечной микрофлоры пробиотиков.
Ранее сообщалось, что физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения. Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).
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Мария Фирсова